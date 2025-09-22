Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске в авариях пострадали два самокатчика

21 сентября в Новороссийске произошло два ДТП с участием водителей электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое ДТП произошло днем, 16-летний подросток, двигаясь по проезжей части на ул. Сипягина, был сбит автомобилем и госпитализирован.

Вечером в тот же день на трассе в Широкую Балку произошло столкновение 35-летнего самокатчика с квадроциклом. По предварительной версии, водитель квадроцикла не рассчитал дистанцию. Самокатчик получил травмы.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все