В Новороссийске в авариях пострадали два самокатчика

21 сентября в Новороссийске произошло два ДТП с участием водителей электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое ДТП произошло днем, 16-летний подросток, двигаясь по проезжей части на ул. Сипягина, был сбит автомобилем и госпитализирован.

Вечером в тот же день на трассе в Широкую Балку произошло столкновение 35-летнего самокатчика с квадроциклом. По предварительной версии, водитель квадроцикла не рассчитал дистанцию. Самокатчик получил травмы.