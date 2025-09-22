Волгоградец стал фигурантом дела о приготовлении к даче взятки полицейскому

Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о приготовлении к даче взятки сотруднику полиции (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в июле этого года сотрудников полиции в Среднеахтубинском районе проинформировали о незаконном приобретении и хранении фигурантом запрещенного вещества в значительном размере. В отношении него организовали процессуальную проверку по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Фигурант в целях непривлечения к уголовной ответственности решил дать 50 тыс. руб. взятки замначальника полиции. В здании отдела полиции он несколько раз предлагал деньги офицеру, но тот не стал их брать и рассказал об этом своему руководству.

Павел Фролов