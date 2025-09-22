Генштаб России: осенний призыв не связан с проведением СВО

Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России. Об этом заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский

Фото: Министерство обороны России

Фото: Министерство обороны России

Вице-адмирал отметил, что по окончании установленных сроков военной службы все призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Осенний призыв начинается 1 октября. Отправка призывников со сборных пунктов запланирована с 15 октября. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев.