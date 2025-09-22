В Ростовской области спрос на новые полноприводные автомобили вырос на 7%
В Ростовской области выросло предложение на новые полноприводные LADA (в 2,6 раза), HAVAL (в 2,5 раза), Jetour (+60,4%), а также на модели LADA Niva Travel (+91,5%), Jetour T2 (+14,9%). В целом в регионе спрос на новые автомобили с полным приводом вырос на более чем 7%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По динамике спроса в регионе лидируют новые авто марок Geely (+24%), УАЗ (+19,9%), Chery (+7,7%), а среди моделей – Geely Atlas (+62,3%), Geely Monjaro (+31,7%), Jetour T2 (+17,4%).
При этом, как отмечают эксперты, средняя цена авто в этой категории снизилась на 4,1% и составила около 3,8 млн руб.
На вторичном рынке региона предложений выросло на 16%. По динамике числа объявлений лидируют полноприводные авто марок Land Rover (+27,4%), Mitsubishi (+25,8%), Lexus (+24,8%), Toyota (+23,1%), Mercedes-Benz (+22,6%), а также модели Mercedes-Benz M-класс (+56%), LADA Niva Legend (+44,8%), Mitsubishi Pajero Sport (+41,6%), Toyota Land Cruiser (+37,7%), BMW X3 (+34,6%).
В этом сегменте по сравнению с летом прошлого года вырос спрос на авто с пробегом марок Renault (+28,9%), Mercedes-Benz (+20,3%), Toyota (+9%). Среди моделей выросла популярность Toyota Land Cruiser (+57,9%), Land Rover Range Rover (+53%), Geely Monjaro (+48,6%), Audi Q7 (+46%), Renault Duster (+33,3%). Медиальная цена на вторичном рынке снизилась на 6,2% и составила порядка 1,5 млн руб. Наиболее существенно подешевели Audi Q7 (-22,6%), Suzuki Grand Vitara (-20,9%), Kia Sportage (-19,8%), Mitsubishi Pajero (-14,7%), Hyundai ix35 (-12,6%).