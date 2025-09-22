Курский губернатор Александр Хинштейн поручил оптимизировать облправительство

В течение 30 дней после состоявшегося 21 сентября вступления Александра Хинштейна в должность губернатора Курской области будет определена новая структура правительства региона — до тех пор все руководители подразделений остаются в статусе исполняющих обязанности. Каждый заместитель губернатора и председателя облправительства должен представить предложения по оптимизации своей структуры. Такое поручение дал на очередной планерке господин Хинштейн.

«Также проанализируем систему расходов, проведем аудит по всем направлениям деятельности правительства. Такая работа уже идет в системе здравоохранения — ее проводят институт Москвы и Минздрав РФ. Ранее был проведен анализ нашего транспортного комплекса — результатами поделимся на следующей неделе», — пообещал глава региона.

Подробнее об итогах выборов курского губернатора — в публикации «Ъ-Черноземье» «Новые песни о главах».

Юрий Голубь