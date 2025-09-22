Воронежский «Факел» оштрафовали на 120 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский футбольный клуб «Факел» на 120 тыс. руб. за несколько различных нарушений, сообщили в пресс-службе КДК РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Большая часть суммы штрафа 100 тыс. руб. назначена за скандирование зрителями «ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Аналогичный штраф получил тульский футбольный клуб «Арсенал», с которым «Факел» сыграл 8 сентября.

Кроме того, воронежский «Факел» обязали заплатить еще два штрафа по 10 тыс. руб. за «нарушения дисциплинарного регламента».

В конце прошлой недели помощника главного тренера «Факела» Валерия Климова дисквалифицировали на семь игр Первой лиги за то, что он обозвал «чучелом» главного арбитра матча десятого тура с подмосковной «Родиной». Игра прошла 15 сентября в городе Химки — сразу после нее футболисты устроили на поле массовую драку.

Егор Якимов