Минобороны России сообщило об ударе по авиапредприятию Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию авиационной промышленности Украины и инфраструктуре военных аэродромов, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ. Название предприятия не приводится.

По данным министерства, целями ударов также были места хранения и запуска БПЛА, центр подготовки иностранных наемников в 147 районах в зоне спецоперации.

За прошлую неделю армия России нанесла четыре групповых удара по территории Украины. 21 сентября Минобороны РФ заявило об ударах по местам запуска украинских БПЛА, 22 сентября — о массированном ударе по объектам ВПК Украины, разрабатывающим ОТК «Сапсан».