На Дону стоимость горючего выросла до 65 рублей за литр

Стоимость бензина в Ростовской области с середины сентября выросла на 50 коп. и достигла 65 руб. за литр. Информация об этом опубликована на сайте регионального Росстата.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, цена литра АИ-92 составляет 60,6 руб., АИ-95 — 67,4 руб., АИ-98 — 85,3 руб. Дизельное топливо стоит 67,8 руб. за литр.

«За год стоимость горючего в регионе увеличилась более чем на 10%. При этом общий уровень инфляции в Ростовской области снизился до 8,29% в августе»,— пояснили специалисты.

Валентина Любашенко