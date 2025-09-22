Авиакомпании восстановят расписание в Сочи в течение двух суток

После введенных ограничений на полеты в сочинском аэропорту авиакомпании оценили сроки восстановления регулярного расписания в пределах двух суток. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушную гавань курорта.

Авиасообщение в Сочи столкнулось с операционными сбоями: задержки свыше двух часов зафиксированы у 60 рейсов, а два рейса в Москву были полностью исключены из расписания. Вечером 21 сентября аэропорт почти на пять часов прекратил прием и отправку воздушных судов. В указанный период 18 экипажей направлялись на запасные аэродромы.

Все перенаправленные рейсы впоследствии прибыли в пункты назначения, после чего работа аэропорта была возобновлена. Южная транспортная прокуратура начала проверку в международном аэропорту Сочи и находится на месте для контроля соблюдения прав пассажиров.

Для уточнения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендуют обращаться к стойке в секторе В2 или представителям авиакомпаний.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над Краснодарским краем за ночь сбили 25 беспилотников. Всего над территорией России дежурными расчетами ПВО было сбито 114 БПЛА самолетного типа.

Анна Гречко