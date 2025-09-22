В Ростовской области в два раза вырос объем выдачи льготных ипотечных займов

В августе 2025 года жители Ростовской области получили 1,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 7,3 млрд руб. Объем выданных кредитов в регионе увеличился на 108% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество выданных займов превысило прошлогодний показатель на 101%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С этими показателями Ростовская область заняла восьмое место по объемам льготного ипотечного кредитования. В 2024 году регион был на 11 месте рейтинга.

Средний размер льготного ипотечного кредита в Ростовской области в августе составил 5,3 млн руб., а средний срок погашения — 339 месяцев. Льготная ипотека занимает 65% от всех выданных займов на покупку недвижимости по количеству и 82% по объему предоставленных средств.

В этот же период средний размер льготного ипотечного кредита на Дону вырос на 0,2 млн. руб., прибавив 5% в сравнении с августом 2024 года. Одновременно с этим, доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных займов на приобретение недвижимости увеличилась на 26% по количеству сделок (с 39% в августе 2024 года) и на 30% по сумме предоставленных кредитных средств (с 52% в августе 2024 года).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что к концу первого полугодия 2025 года в Ростовской области объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам достиг 3,6 млрд руб., что в два раза превышает показатель годичной давности.

Наталья Белоштейн