Лавров: Глобальный Юг заинтересован в налаживании контактов с новыми регионами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что страны Глобального Юга и Востока проявляют интерес к налаживанию контактов с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

«Мы видим, что интерес со стороны стран Глобального Юга и Востока к налаживанию контактов с новыми российскими регионами растет»,— сказал глава МИДа на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между Никарагуа и ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а также городом Севастополь (цитата по ТАСС).

Как добавил Сергей Лавров, Россия и Никарагуа — давние «стратегические партнеры, единомышленники, внешнеполитические союзники и верные друзья». По его словам, залогом успешных отношений двух стран стало «чувство глубокого взаимного уважения».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена Росарио Мурильо, которая занимает должность вице-президента, заявили о признании ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России 31 июля.