В Рыбинске с 25 сентября начнут включать отопление

В Рыбинске Ярославской области с 25 сентября отопление начнут подавать в объекты социальной сферы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Сегодня проговорили сроки. 25 сентября начинаем подавать тепло в детские учреждения, учреждения социальной сферы. С 1 октября начинаем отопительный сезон уже для населения, для жилых домов»,— сказал господин Рудаков и объяснил это приближающимся похолоданием.

О начале отопительного сезона в Ярославле еще не объявлялось. Ранее в мэрии сообщали, что отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

