Массовую гибель голубей под Ярославлем объяснили перекормом

В Ярославском округе массовый падеж голубей объяснили перекормом. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Ивняковского сельского поселения Ирина Цуренкова.

Ранее местные жители сообщили о гибели птицы в пруду в Ивняках. На заседании профильного комитета облдумы депутат Михаил Никешин попросил представителей министерства природопользования проверить информацию. К пруду выехали специалисты ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных "Ярославское районное отделение"».

«Согласно информации специалистов, по результатам вскрытия и результатам лабораторного исследования с отрицательным результатом на заразные заболевания причиной гибели птиц является перекорм в месте отдыха жителей поселка Ивняки»,— написала госпожа Цуренкова.

Она попросила жителей не кормить голубей в общественных местах хлебом, так как от этого птица страдает проблемами пищеварения.