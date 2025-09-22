В трех районах Петербурга введут дорожные ограничения с 22 и 24 сентября

С 22 и 24 сентября 2025 года в трех районах Санкт-Петербурга будут введены ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

В Адмиралтейском районе с 22 сентября по 1 октября закроют движение по Троицкой площади у дома по адресу: Набережная реки Фонтанки, 130 лит. А.

В Выборгском районе с 24 сентября по 14 октября в связи с ремонтом дороги ограничат движение по Выборгскому шоссе на отрезке от Суздальского проспекта до проспекта Энгельса.

В том же районе с 24 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Сердобольской улицы до Новосильцевского переулка.

В Центральном районе с 24 по 30 сентября с той же целью ограничат проезд по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной и по проезду без названия от проспекта Бакунина до Синопской набережной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 20 сентября.

Артемий Чулков