В трех районах Петербурга введут дорожные ограничения с 22 и 24 сентября
С 22 и 24 сентября 2025 года в трех районах Санкт-Петербурга будут введены ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В Адмиралтейском районе с 22 сентября по 1 октября закроют движение по Троицкой площади у дома по адресу: Набережная реки Фонтанки, 130 лит. А.
В Выборгском районе с 24 сентября по 14 октября в связи с ремонтом дороги ограничат движение по Выборгскому шоссе на отрезке от Суздальского проспекта до проспекта Энгельса.
В том же районе с 24 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Сердобольской улицы до Новосильцевского переулка.
В Центральном районе с 24 по 30 сентября с той же целью ограничат проезд по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной и по проезду без названия от проспекта Бакунина до Синопской набережной.
