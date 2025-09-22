В Сочи передали в суд дело полицейского о посредничестве во взяточничестве

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По версии следствия, в мае 2025 года сотрудник полиции договорился с представителем индивидуального предпринимателя о непривлечении последнего к административной ответственности за выявленные нарушения. За отказ фиксировать нарушения и проведение проверки через посредника требовалась передача 50 тыс. руб.

В ходе оперативных мероприятий деньги были получены. Обвиняемого задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фигурант признал вину в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Анна Гречко