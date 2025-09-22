Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле улицу Доронина хотят продлить до Пожарского

В Ярославле подготовят проекты планировки и межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги на улице Доронина во Фрунзенском районе. Соответствующее постановление подписал первый заммэра Вячеслав Гаврилов.

Фото: Яндекс. Карты

Дорогу хотят продлить на участок от улицы Суздальской до улицы Пожарского. Планируется, что дорога начнется в районе дома № 168 на Доронина и выйдет в районе 2-й Путевой. Ориентировочная протяженность дороги составит 850 м. Это будет магистральная улица общегородского значения.

Фото: Приложение к постановлению

Алла Чижова

