В Ярославле улицу Доронина хотят продлить до Пожарского
В Ярославле подготовят проекты планировки и межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги на улице Доронина во Фрунзенском районе. Соответствующее постановление подписал первый заммэра Вячеслав Гаврилов.
Фото: Яндекс. Карты
Дорогу хотят продлить на участок от улицы Суздальской до улицы Пожарского. Планируется, что дорога начнется в районе дома № 168 на Доронина и выйдет в районе 2-й Путевой. Ориентировочная протяженность дороги составит 850 м. Это будет магистральная улица общегородского значения.
Фото: Приложение к постановлению