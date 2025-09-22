МИД Белоруссии сообщил о двух раненых гражданах страны при ударе БПЛА по Форосу

МИД Белоруссии подтвердил, что среди пострадавших при атаке ВСУ на крымский курорт Форос есть граждане республики. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что двое белорусов получили ранения средней степени тяжести. Ранее о наличии граждан Белоруссии среди пострадавших сообщила глава города Ялты Янина Павленко.

Минувшей ночью беспилотники ВСУ ударили по санаторию и школе в поселке городского типа Форос. 12 человек были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще семь — получили ранения средней тяжести.