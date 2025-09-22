Донские фермеры сократили лизинговые закупки на 86% в 2025 году

Аграрии Ростовской области с января по август купили по лизингу 115 единиц сельхозтехники, что на 86% меньше показателя 2024 года, когда регион входил в топ-10 по объему таких закупок. Среди приобретенной техники — 21 трактор, четыре комбайна, 17 борон и 14 сеялок. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на АО «Росагролизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, в 2024 году донские фермеры приобрели на условиях федерального лизинга 577 единиц техники общей стоимостью 3,7 млрд руб. Наиболее востребованным производителем на юге России остается Минский тракторный завод.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов связывает сложности аграриев с существующими пошлинами на экспорт пшеницы.

«Погода в этом году и в прошлом году была довольно тяжелая. Но все-таки это проблема номер два. Основная причина — не погода и не климат. А то, что денег в кармане сельхозпроизводителя стало за последние годы намного меньше, поэтому переживать эту непогоду ему стало намного сложнее»,— пояснил господин Сизов.

Валентина Любашенко