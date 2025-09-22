Астраханец получил штраф в 180 тыс. за мошенничество с земельным участком

Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант составил фиктивную декларацию о наличии на арендуемом земельном участке гаража и подал в уполномоченный орган заявление о регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет этого объекта. Ему было известно, что возведение на земле объекта капстроительства дает возможность стать собственником арендуемой территории по сниженной стоимости.

По решению суда фигурант получил штраф в 180 тыс. руб. Участок возвращен в собственность АМО «Красноярский муниципальный округ».

Павел Фролов