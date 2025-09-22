В Геленджике открыли исторический проект «Императорский маршрут»

Торжественная церемония открытия федерального туристско-исторического проекта «Императорский маршрут» прошла в Геленджике 22 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мероприятие началось на набережной, у причала №2, где была представлена театрализованная постановка, воссоздающая высадку на берег императора Николая I и цесаревича Александра, которая произошла здесь в сентябре 1837 года. Затем праздник продолжился у здания местного историко-краеведческого музея, где установили памятный камень с мемориальной табличкой.

Установка памятного знака в Геленджике — часть масштабной программы по развитию «Императорского маршрута» в Краснодарском крае, который присоединился к проекту в августе 2025 года. В этот же день в Геленджике представили передвижную выставку «Александр Благословенный. К 200-летию памяти Императора Александра I».