Ярославские таможенники передали конфискованный автомобиль для СВО

В Ярославле сотрудники таможни передали автомобиль Toyota Crown Athlete Министерству обороны РФ для отправки в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимирской таможни Наталья Одинцова.

Фото: Владимирская таможня

Машина была конфискована за нарушение таможенного законодательства. Суд признал транспорт собственностью государства. После оформления необходимых документов автомобиль отправился в ДНР.

Ранее «Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал о передаче автомобилей, изъятых судебными приставами, в зону проведения специальной военной операции.

Алла Чижова

