В Волгограде выяснили, зачем жительница Ростовской области подожгла иномарки

Полиция установила, зачем 42-летняя жительница Ростовской области подожгла две иномарки на ул. Варшавская в жилом комплексе «Мишино» Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемую ранее задержали. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как выяснилось, фигурантка действовала по указанию телефонных мошенников. Находясь в Ростовской области, она перевела им около 2,5 млн руб. Когда злоумышленники узнали, что фигурантка собирается в Волгоград, под видом сотрудников силовых ведомств предложили ей подключиться к спецоперации для возврата денег. С этой целью ей предстояло приобрести канистру бензина и поджечь машины.

Фигурантка осознала, что стала жертвой аферистов, только после задержания полицейскими. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов