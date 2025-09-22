«Штраф 15 миллионов рублей из-за подчиненных»

О том, что начиная с 30 мая 2025 года в российском законодательстве произошли изменения, касающиеся обработки персональной информации граждан, обновлены нормы закона, кардинально меняющие принципы и методы, используемые компаниями при работе с личными данными, я рассказывать не буду. Затрону тему явной утечки во многих организациях.

Фото: Предоставлено автором

Первое, на что хочу обратить внимание: с 1 сентября 2025 года использование систем аналитики, таких как Google Analytics и Яндекс.Метрика, требует предварительного уведомления Роскомнадзора. Получение разрешения от Роскомнадзора является необходимым условием для применения Google Analytics и аналогичных иностранных счетчиков. Сотрудники, отвечающие за ваш сайт, должны озаботиться получением данного разрешения, а не как было ранее — простого информирования.

Далее самое интересное и важное, на что хочу обратить внимание: с начала июля 2025 года организациям усложнили процесс передачи данных. Согласно изменениям в ч. 5 ст 18.1 ФЗ № 152, передача личной информации разрешена исключительно через платформы, обеспечивающие законный уровень защиты. Мессенджеры, такие как WhatsApp*, Telegram и Viber, не отвечают этим требованиям.

А теперь задам вам вопрос: ваши сотрудники как общаются с коллегами, с партнерами, с соискателями? Уверена, что более половины читающих сейчас задумались.

За одно только такое сообщение — штраф 300 тыс. руб., а сколько за один день только в вашем коллективе таких сообщений? Маленькие действия, которые обезопасят вас от штрафа до 15 млн руб. или даже от уголовной ответственности:

1. Оценка безопасности. Проанализируйте пути утечки персональных данных: переписки отделов, HR, техподдержки. Классифицируйте утекающие данные: личные имена, документы, изображения, информация о здоровье.

2. Ограничения и просвещение. Введите в действие распоряжение о запрете передачи персональных данных через WhatsApp* и аналогичные сервисы. Скорректируйте правила коммуникации с клиентами. Организуйте обучение и зарегистрируйте факт его проведения.

3. Безопасный вариант. Подберите альтернативный, защищенный способ связи.

Охрана личной информации — это не обыденное общение в мессенджере, а всесторонняя стратегия, которая сохранит ваше спокойствие!

*Принадлежит организации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.