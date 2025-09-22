«Ростовводоканал» может перейти в собственность государства за 4,6 млрд рублей

Тверской суд Москвы 22 сентября рассмотрит требование Генпрокуратуры о передаче государству АО «Ростовводоканал» стоимостью свыше 4,6 млрд руб., принадлежащего бывшему замминистра энергетики Станиславу Светлицкому. Об этом сообщили «РИА Новости».

Согласно документам, имущественный комплекс водоканала создавался на базе муниципальной собственности. В его состав входят 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка общей площадью 31,7 га, два очистных сооружения, два водозабора и более 4,5 тыс. км водопроводных сетей и канализации.

По информации Генпрокуратуры, с октября 2006 года контроль над предприятием получил холдинг «Евразийский». Конечным бенефициаром через зарубежные структуры «Ларели Холдингс Лимитед» (Британские Виргинские Острова) и «Лоана Инвестмент Лимитед» (Кипр) стал господин Светлицкий.

«Станислав Светлицкий занимал пост заместителя руководителя Ростехнадзора с ноября 2005 по июнь 2006 года, а с ноября 2008 по июнь 2010 года работал замминистра энергетики России. Ответчиками по делу выступают господин Светлицкий, бывший глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО "Евразийский"»,— отмечено в материалах суда.

Валентина Любашенко