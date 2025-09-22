В Пензенской области прокуратура добилась выплаты 1 млн сестре участника СВО

В Пензенской области члену семьи участника СВО перечислили 1 млн руб. в качестве региональной единовременной выплаты после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению сестры погибшего участника СВО прокуратура выяснила, что в феврале этого года заявительница попросила уполномоченный орган предоставить ей единовременную денежную выплату. Ей отказали, сославшись на отсутствие у военнослужащего на момент гибели регистрации на территории Пензенской области.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать уполномоченный орган установить факт проживания погибшего участника СВО и обеспечить члена его семьи мерой соцподдержки. Требования удовлетворены, сестра военнослужащего получила 1 млн руб.

Павел Фролов