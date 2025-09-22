В 20 населенных пунктах Курской области еще продолжается работа саперов

В Курской области саперы разминировали 100 тыс. га, 878 км дорог и более 16,6 тыс. зданий приграничья, сообщил врио замгубернатора Артем Демидов на заседании облправительства. Он отметил, что работы по разминированию прошли в 72 населенных пунктах. Саперы продолжают работать в 20 населенных пунктах.

18 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в приграничье разминированы все «ключевые учреждения», которые необходимо восстановить для возвращения жителей. 11 августа власти региона говорили, что в приграничье разминировано около 71,2 тыс. га территории. Тогда была очищена территория 56 населенных пунктов, работы продолжались еще в восьми.

Полина Мотызлевская