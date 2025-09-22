Похороны как повод
Превратит ли Дональд Трамп смерть активиста в политический инструмент
Похороны Чарли Кирка стали поводом для новой кампании Дональда Трампа по давлению на демократов. Белый дом намерен использовать убийство активиста, чтобы подавить в стране инакомыслие, пишет The Guardian. Станет ли траурная церемония в память о Кирке символом президентства Трампа? Подробности — у Леонида Пастернака.
Фото: Jae C. Hong / AP
Проститься с активистом пришли более 100 тыс. человек, в том числе Илон Маск, Джей Ди Вэнс, Роберт Кеннеди-младший и Марко Рубио. Дональд Трамп выступил с речью перед сторонниками погибшего: «Две недели назад страна лишилась одного из ярких, светлых людей нашего времени. Этот человек был великим представителем поколения. Муж, отец, христианин и патриот — это Чарльз Джеймс Кирк. Он был зверски убит радикальным хладнокровным монстром за то, что говорил правду, которая шла от всего сердца. Его убили, потому что он говорил о свободе и справедливости, боге, стране, проблемах и общих ценностях. То, что сделал Кирк, было правильным для всех нас».
По данным источников The Guardian, Трамп почти наверняка превратит смерть Чарли Кирка в политический инструмент. Президент начнет кампанию преследования левых радикалов, а затем и вовсе превратится в параноика, который всюду ищет террористов из либерального лобби, пишут журналисты. И они вряд ли так уж сильно преувеличивают, говорит бывший колумнист The New York Times и Bloomberg News Джон Вароли: «Однозначно Трамп будет использовать убийство Чарли Кирка в своих политических интересах. Не надо преувеличивать степень отношений Трампа и Кирка, якобы они были близкие, нет.
Президент США цинично и хладнокровно относится даже к своим соратникам. Он точно начнет очень жестко "наезжать" и разбираться со своими идеологическими врагами — либералами. И особенно внимательно займется их источниками финансирования, чтобы все это прекратить, уменьшить или испугать своих оппонентов».
Незадолго до траурной церемонии в память о Кирке, которая прошла на стадионе Глендейла в Аризоне, Трамп пригрозил Сенату шатдауном. Глава Белого дома отметил, что демократы не хотят принимать законопроект о финансировании госорганов. Поэтому страна «вскоре остановится», добавил Трамп. Разногласия в Сенате возникли из-за расходов на медицину, сообщал Bloomberg.
Убийство Кирка вскрыло острые противоречия во внутренней политике США, отметил в беседе с “Ъ FM” помощник сенатора штата Нью-Йорк и советник Демократической партии Антон Конев: «Это лишь одно из политических убийств. Ситуация обострилась. Еще недавно Буш и Клинтоны в политике очень дружили, а сейчас ситуация накаляется, люди разрывают всякие отношения, и это печально».
Радикализация сторонников и противников Трампа в конечном итоге может привести страну к хаосу, подчеркивает член Республиканской партии и лидер республиканского отделения штата Огайо Михаил Альтерман: «Сообщество республиканцев и консервативных движений намного шире. Чарли Кирк всегда всех приглашал, цивилизованно вел дебаты. Он очень разумно рассуждал, все остальное — на четвертом месте. С другой стороны, политические соперники становятся все более экстремальными, левыми. Они всегда выбирают позиции против Трампа, а политическая почва из-за этого становится благоприятнее для сторонников Чарли Кирка».
Чарли Кирка застрелили 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. У него остались двое маленьких детей и вдова. На церемонии она сказала, что прощает убийцу, потому что также поступил бы и ее муж.
Фотогалерея
Прощание с Чарли Кирком в США
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".