Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Похороны как повод

Превратит ли Дональд Трамп смерть активиста в политический инструмент

Похороны Чарли Кирка стали поводом для новой кампании Дональда Трампа по давлению на демократов. Белый дом намерен использовать убийство активиста, чтобы подавить в стране инакомыслие, пишет The Guardian. Станет ли траурная церемония в память о Кирке символом президентства Трампа? Подробности — у Леонида Пастернака.

Фото: Jae C. Hong / AP

Фото: Jae C. Hong / AP

Проститься с активистом пришли более 100 тыс. человек, в том числе Илон Маск, Джей Ди Вэнс, Роберт Кеннеди-младший и Марко Рубио. Дональд Трамп выступил с речью перед сторонниками погибшего: «Две недели назад страна лишилась одного из ярких, светлых людей нашего времени. Этот человек был великим представителем поколения. Муж, отец, христианин и патриот — это Чарльз Джеймс Кирк. Он был зверски убит радикальным хладнокровным монстром за то, что говорил правду, которая шла от всего сердца. Его убили, потому что он говорил о свободе и справедливости, боге, стране, проблемах и общих ценностях. То, что сделал Кирк, было правильным для всех нас».

Что известно об обвиняемом в убийстве Чарли Кирка

По данным источников The Guardian, Трамп почти наверняка превратит смерть Чарли Кирка в политический инструмент. Президент начнет кампанию преследования левых радикалов, а затем и вовсе превратится в параноика, который всюду ищет террористов из либерального лобби, пишут журналисты. И они вряд ли так уж сильно преувеличивают, говорит бывший колумнист The New York Times и Bloomberg News Джон Вароли: «Однозначно Трамп будет использовать убийство Чарли Кирка в своих политических интересах. Не надо преувеличивать степень отношений Трампа и Кирка, якобы они были близкие, нет.

Президент США цинично и хладнокровно относится даже к своим соратникам. Он точно начнет очень жестко "наезжать" и разбираться со своими идеологическими врагами — либералами. И особенно внимательно займется их источниками финансирования, чтобы все это прекратить, уменьшить или испугать своих оппонентов».

Незадолго до траурной церемонии в память о Кирке, которая прошла на стадионе Глендейла в Аризоне, Трамп пригрозил Сенату шатдауном. Глава Белого дома отметил, что демократы не хотят принимать законопроект о финансировании госорганов. Поэтому страна «вскоре остановится», добавил Трамп. Разногласия в Сенате возникли из-за расходов на медицину, сообщал Bloomberg.

Убийство Кирка вскрыло острые противоречия во внутренней политике США, отметил в беседе с “Ъ FM” помощник сенатора штата Нью-Йорк и советник Демократической партии Антон Конев: «Это лишь одно из политических убийств. Ситуация обострилась. Еще недавно Буш и Клинтоны в политике очень дружили, а сейчас ситуация накаляется, люди разрывают всякие отношения, и это печально».

Консервативная Америка проводила Чарли Кирка как мученика и героя

Радикализация сторонников и противников Трампа в конечном итоге может привести страну к хаосу, подчеркивает член Республиканской партии и лидер республиканского отделения штата Огайо Михаил Альтерман: «Сообщество республиканцев и консервативных движений намного шире. Чарли Кирк всегда всех приглашал, цивилизованно вел дебаты. Он очень разумно рассуждал, все остальное — на четвертом месте. С другой стороны, политические соперники становятся все более экстремальными, левыми. Они всегда выбирают позиции против Трампа, а политическая почва из-за этого становится благоприятнее для сторонников Чарли Кирка».

Чарли Кирка застрелили 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. У него остались двое маленьких детей и вдова. На церемонии она сказала, что прощает убийцу, потому что также поступил бы и ее муж.

Фотогалерея

Прощание с Чарли Кирком в США

Предыдущая фотография
Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Фото: Cheney Orr / Reuters

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Фото: Daniel Cole / Reuters

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Присутствующие не сдерживают слез

Присутствующие не сдерживают слез

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина держит в руке Священную Библию

Мужчина держит в руке Священную Библию

Фото: Jae C. Hong / AP

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Фото: John Locher / AP

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Фото: Cheney Orr / Reuters

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Фото: Daniel Cole / Reuters

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Следующая фотография
1 / 20

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Фото: Cheney Orr / Reuters

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Фото: Daniel Cole / Reuters

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Присутствующие не сдерживают слез

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина держит в руке Священную Библию

Фото: Jae C. Hong / AP

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Фото: John Locher / AP

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Фото: Cheney Orr / Reuters

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Фото: Daniel Cole / Reuters

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак

Новости компаний Все