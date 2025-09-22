Похороны как повод

Похороны Чарли Кирка стали поводом для новой кампании Дональда Трампа по давлению на демократов. Белый дом намерен использовать убийство активиста, чтобы подавить в стране инакомыслие, пишет The Guardian. Станет ли траурная церемония в память о Кирке символом президентства Трампа? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jae C. Hong / AP Фото: Jae C. Hong / AP

Проститься с активистом пришли более 100 тыс. человек, в том числе Илон Маск, Джей Ди Вэнс, Роберт Кеннеди-младший и Марко Рубио. Дональд Трамп выступил с речью перед сторонниками погибшего: «Две недели назад страна лишилась одного из ярких, светлых людей нашего времени. Этот человек был великим представителем поколения. Муж, отец, христианин и патриот — это Чарльз Джеймс Кирк. Он был зверски убит радикальным хладнокровным монстром за то, что говорил правду, которая шла от всего сердца. Его убили, потому что он говорил о свободе и справедливости, боге, стране, проблемах и общих ценностях. То, что сделал Кирк, было правильным для всех нас».

По данным источников The Guardian, Трамп почти наверняка превратит смерть Чарли Кирка в политический инструмент. Президент начнет кампанию преследования левых радикалов, а затем и вовсе превратится в параноика, который всюду ищет террористов из либерального лобби, пишут журналисты. И они вряд ли так уж сильно преувеличивают, говорит бывший колумнист The New York Times и Bloomberg News Джон Вароли: «Однозначно Трамп будет использовать убийство Чарли Кирка в своих политических интересах. Не надо преувеличивать степень отношений Трампа и Кирка, якобы они были близкие, нет.

Президент США цинично и хладнокровно относится даже к своим соратникам. Он точно начнет очень жестко "наезжать" и разбираться со своими идеологическими врагами — либералами. И особенно внимательно займется их источниками финансирования, чтобы все это прекратить, уменьшить или испугать своих оппонентов».

Незадолго до траурной церемонии в память о Кирке, которая прошла на стадионе Глендейла в Аризоне, Трамп пригрозил Сенату шатдауном. Глава Белого дома отметил, что демократы не хотят принимать законопроект о финансировании госорганов. Поэтому страна «вскоре остановится», добавил Трамп. Разногласия в Сенате возникли из-за расходов на медицину, сообщал Bloomberg.

Убийство Кирка вскрыло острые противоречия во внутренней политике США, отметил в беседе с “Ъ FM” помощник сенатора штата Нью-Йорк и советник Демократической партии Антон Конев: «Это лишь одно из политических убийств. Ситуация обострилась. Еще недавно Буш и Клинтоны в политике очень дружили, а сейчас ситуация накаляется, люди разрывают всякие отношения, и это печально».

Радикализация сторонников и противников Трампа в конечном итоге может привести страну к хаосу, подчеркивает член Республиканской партии и лидер республиканского отделения штата Огайо Михаил Альтерман: «Сообщество республиканцев и консервативных движений намного шире. Чарли Кирк всегда всех приглашал, цивилизованно вел дебаты. Он очень разумно рассуждал, все остальное — на четвертом месте. С другой стороны, политические соперники становятся все более экстремальными, левыми. Они всегда выбирают позиции против Трампа, а политическая почва из-за этого становится благоприятнее для сторонников Чарли Кирка».

Чарли Кирка застрелили 10 сентября в Юте во время выступления перед местными студентами. У него остались двое маленьких детей и вдова. На церемонии она сказала, что прощает убийцу, потому что также поступил бы и ее муж.

Фотогалерея Прощание с Чарли Кирком в США Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участник церемонии прощания несет деревянный крест Фото: Caitlin O'hara / Reuters Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты Фото: Cheney Orr / Reuters Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности Фото: Cheney Orr / Reuters В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться» Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни Фото: Brian Snyder / Reuters Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц Фото: Daniel Cole / Reuters Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон Фото: Daniel Cole / Reuters Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа Фото: Carlos Barria / Reuters Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов Фото: Caitlin O'hara / Reuters Присутствующие не сдерживают слез Фото: Carlos Barria / Reuters Мужчина держит в руке Священную Библию Фото: Jae C. Hong / AP Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра Фото: Carlos Barria / Reuters Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага Фото: Caitlin O'hara / Reuters Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс. Фото: John Locher / AP Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни Фото: Cheney Orr / Reuters Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга Фото: Daniel Cole / Reuters По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию» Фото: Ross D. Franklin / AP Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии Фото: Carlos Barria / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии Фото: Caitlin O'hara / Reuters На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA Фото: Caitlin O'hara / Reuters Следующая фотография 1 / 20 Участник церемонии прощания несет деревянный крест Фото: Caitlin O'hara / Reuters Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты Фото: Cheney Orr / Reuters Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности Фото: Cheney Orr / Reuters В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться» Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни Фото: Brian Snyder / Reuters Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц Фото: Daniel Cole / Reuters Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон Фото: Daniel Cole / Reuters Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа Фото: Carlos Barria / Reuters Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов Фото: Caitlin O'hara / Reuters Присутствующие не сдерживают слез Фото: Carlos Barria / Reuters Мужчина держит в руке Священную Библию Фото: Jae C. Hong / AP Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра Фото: Carlos Barria / Reuters Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага Фото: Caitlin O'hara / Reuters Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс. Фото: John Locher / AP Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни Фото: Cheney Orr / Reuters Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга Фото: Daniel Cole / Reuters По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию» Фото: Ross D. Franklin / AP Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии Фото: Carlos Barria / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии Фото: Caitlin O'hara / Reuters На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA Фото: Caitlin O'hara / Reuters Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак