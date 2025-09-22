Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»

Матч 11-тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем» закончился со счетом 1:1. Он прошел 20 сентября на стадионе имени Ленинского комсомола в Красноярске. Игру посетил 5 371 зритель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча ФК «Факел» и «Енисей» в Первой лиге

Фото: ФК «Факел» Фото с матча ФК «Факел» и «Енисей» в Первой лиге

Фото: ФК «Факел»

Счет открыл красноярский нападающий Андрей Окладников на 26-й минуте встречи. На 31-й минуте ответный гол забил нападающий воронежцев Мераби Уридия.

По итогам матча «Факел» остался на третьем месте турнирной таблицы, на которое спустился после проигрыша подмосковной «Родине» в 10-м туре. Следующую игру воронежцы проведут дома 28 сентября в 18:00. Они сразятся с аутсайдером чемпионата — ростовским клубом «Чайка».

Алина Морозова