На Дону в 20 раз увеличился спрос на страхование жизни от угроз терроризма

В Ростовской области сократился общий рынок страхования жизни, но при этом увеличилось количество договоров, включающих риск терроризма и диверсии. Об этом сообщил «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию ведущих страховых компаний региона.

Увеличение спроса на полисы с дополнительным покрытием отмечается в условиях участившихся атак беспилотников на Ростовскую область.

Согласно данным «РЕСО-Гарантия», рынок страхования жизни и здоровья в Ростовской области в январе-мае 2025 года снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июне-июле продолжилось снижение показателей: объем премий сократился на 12%, а число заключенных договоров уменьшилось на 20%.

При этом значительно возросла популярность страхования от рисков, связанных с терроризмом и диверсией. За этот период страховые премии по таким договорам увеличились на 1863%, а количество заключенных договоров выросло на 2111%. Летом темп роста замедлился, но все равно оставался значительным: сбор премий увеличился на 95%, а количество договоров — на 96%.

В ЮРЦ «АльфаСтрахование» также наблюдается неравномерная динамика продаж. В первые пять месяцев года был зафиксирован уверенный рост с ежемесячным приростом в 11%. Наибольший пик продаж пришелся на май, когда показатель достиг 50%. Летом ситуация изменилась: в июне продажи сократились на 48%, а в июле упали еще на 44%.

«Росгосстрах Жизнь» показывает противоположную тенденцию. В первые восемь месяцев 2025 года сборы в Ростовской области выросли в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. С июня по август продажи программ страхования жизни, направленных на накопление средств, увеличивались в среднем на 37% каждый месяц.

По данным экспертов, рост спроса на страхование жизни до конца года может увеличиться на 12-18%.

Наталья Белоштейн