В Новороссийске запланированы взрывные работы в карьере цемзавода «Пролетарий»

Жителей Новороссийска предупреждают о проведении взрывных работ в карьере цементного завода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По информации АО "Новоросцемент", 22 сентября в период с 13:00 до 17:00 в карьере цемзавода "Пролетарий" (Сухумское шоссе) будут проводиться взрывные работы»,— говорится в сообщении.

Также сегодня, 22 сентября, в Новороссийске запланированы военные учения в акватории морского порта. Они состоятся в период с 10:00 до 13:00. Жителей просят сохранять спокойствие.