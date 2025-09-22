В Ярославле задержан предполагаемый виновник пожара в «Доме Чарышникова»

В Ярославле полиция в административном порядке задержала 50-летнего мужчину без определенного места жительства, которого считают предполагаемым виновником пожара в заброшенном историческом здании на улице Кооперативной. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

По данным областного ГУ МЧС, 21 сентября в 21:16 поступило сообщение о возгорании в объекте культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова (костел), сер. XVIII-2-я пол. XIX вв.». На месте работали 26 спасателей и семь единиц техники. В 23:10 пожар был ликвидирован, огонь уничтожил кровлю на площади 40 кв. м и мебель, а также закоптил стены.

«Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы, прибывшими на место происшествия, установлен гражданин без определенного места жительства. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 50-летний мужчина допустил неосторожное обращение с огнем в процессе курения»,— сообщили в УМВД.

В отношении мужчины составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Предполагаемый виновник пожара задержан, полиция проводит проверку по факту возгорания, устанавливается причиненный ущерб.

В прошлый раз объект культурного наследия на Кооперативной горел в апреле. Тогда причиной пожара назывался поджог. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что два года назад объект был изъят судом у собственника. В марте 2025 года его выставили на продажу за 38,6 млн руб. На его восстановление требовалось 263 млн руб.

Алла Чижова