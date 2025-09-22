В Новороссийске и Геленджике ограничат подачу воды 23-24 сентября

В Новороссийске и Геленджике на основании заявки от АО «Россети-Кубань» для проведения работ по реконструкции насосной станции будет ограничена подача воды абонентам МУП «Водоканал» и ООО «Концессии водоснабжения Геленджик» на 30,8%. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского водоканала.

В связи с реконструкцией подачу воды в Новороссийске ограничат 23 и 24 сентября, подача будет осуществляться в период с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в свиязи с чем аварийная ситуация не прогнозируется.

В Геленджике подачу воды ограничат 23 сентября в период с 8:00 до 21:00. Подвоз воды в многоквартирные дома будет осуществляться по заявкам от управляющих компаний.