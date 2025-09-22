В Сургут доставили ковчег с мощами святителя Тихона

В Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) доставили ковчег с мощами Патриарха Московского, святителя Тихона, сообщили в Ханты-Мансийской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханты-Мансийская Митрополия Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

Верующие могут приложиться к святыне 22 сентября до 21:00 и 23 сентября с 8:00 до 15:30. Утром в соборе прошло богослужение, которое возглавил постоянный член Священного Синода, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр в сослужении митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Святитель Тихон (Беллавин), Патриарх Московский и всея России, был первым патриархом после восстановления патриаршества в Русской православной церкви (РПЦ) в 1917 году. Он известен своей решительностью в защите церкви от гонений большевиков, особенно в период, когда было предпринято изъятие церковных ценностей. До своей кончины в 1925 году неоднократно подвергался уголовным преследованиям со стороны советской власти. Святитель Тихон был канонизирован в 1989 году. Его мощи нашли в 1991 году во время работ после пожара в Малом соборе Донского монастыря в Москве.

Принесение ковчега с мощами святителя Тихона началось 6 апреля 2025 года от Донского монастыря в Москве и завершится 9 октября. В июне ковчег прибыл в Екатеринбург, в том же месяце мощи привезли в Тюмень.

Ирина Пичурина