Семьям погибших при атаке БПЛА в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей

Пострадавшим при атаке БПЛА на поселок Форос в Крыму выплатят от 300 тыс. до 600 тыс. руб., сообщил глава региона Сергей Аксенов. Семьи погибших получат по 1,5 млн руб.

Господин Аксенов уточнил, что сумма материальной помощи раненым зависит от степени тяжести травм. Людям с ранениями тяжелой и средней степени будет выплачено по 600 тыс. руб., с легкими травмами – по 300 тыс. руб., уточнил в Telegram глава региона.

21 сентября ВСУ атаковали санаторий «Форос», также повреждена находящаяся рядом школа. По версии Минобороны РФ, атака была осуществлена с помощью БПЛА с фугасными боезарядами. Три человека погибли, 16 пострадали. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.