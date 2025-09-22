Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ярдормосту» из областного бюджета выделят почти 0,5 млрд рублей

Принадлежащему правительству Ярославской области акционерному обществу «Ярдормост» выделят из областного бюджета 476 млн руб. в качестве финансовой помощи. Соответствующие поправки в бюджет внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что расходы бюджета области на 2025 год будут увеличены на 3,9 млрд руб. В том числе почти 0,5 млрд руб. выделят организации, занимающейся ремонтом дорог, благоустройством территорий и строительством объектов, «в целях восстановления платежеспособности».

Напомним, что «Ярдормост» реализует такие проекты, как благоустройство площади Труда, создание пешеходного центра, ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле и другие.

Учредителем «Ярдормоста» является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Выручка компании в 2024 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 6,8 млрд руб. Компания выступает как подрядчиком по государственным контрактам, так и заказчиком работ и товаров.

Алла Чижова

