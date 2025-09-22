В столице Северной Осетии треть домов не готова к отопительному сезону

В Владикавказе к середине сентября из 1920 многоквартирных домов 638 не получили акты готовности к отопительному сезону, сообщили в МинЖКХ РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава региона Сергей Меняйло раскритиковал городские власти на аппаратном совещании. Он поручил составить график осмотра всех домов и лично контролировать подготовку к зиме.

«Жильцы домов не должны страдать из-за вашей неорганизованности и безделья. Снимайте пиджак, галстук и вместе с управляющей компанией готовьте дома к зиме», — заявил Сергей Меняйло.

Министр ЖКХ республики Тимур Караев пообещал направить специалистов для контроля и обещают провести все проверки до конца сентября. В прошлом году ситуация с задержками подготовки к отопительному сезону привела к росту числа жалоб жителей и аварий на сетях, что стало одной из ключевых проблем в сфере городской инфраструктуры региона.

Станислав Маслаков