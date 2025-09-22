Съезд с КАД в сторону Соснового Бора закрыли на пять часов
Съезд № 1 с КАД в сторону города Сосновый Бор закрыт с 10:00 понедельника, 22 сентября. Об ограничениях предупредили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.
Фото: Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга
Движение на участке путепровода транспортной развязки «Бронка» перекрыто до 15:00 из-за проведения дорожных работ.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 20 сентября.