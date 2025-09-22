СКР возбудил дело о давлении на мать после жалобы на школу в Адыгее

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы аула Тахтамукай, многодетной матери, обратившейся с жалобой на состояние школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СКР, женщина заявила, что после обращения о признании аварийным здания школы, где учатся ее дети, директор учреждения начала оказывать на нее давление. Первоначально следователи проводили проверку по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По поручению главы ведомства руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Владимиру Ларину предписано возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поставлено на контроль центрального аппарата.

Нурий Бзасежев