Глава Ялты после атаки в Форосе просит граждан принять участие в донорской акции

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в Форосе продолжается работа по организации восстановления учебного процесса в поврежденной после атаки БПЛА школе. Детали организации власти сообщат отдельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Для родственников погибших и пострадавших открыта горячая линия администрации города. Обращения принимают первый заместитель главы Сергей Баннов и руководитель аппарата Елена Омесова.

По словам госпожи Павленко, жители активно откликаются на просьбы о помощи. При этом пострадавшие обеспечены всем необходимым, включая кровь и ее компоненты. Глава Ялты в то же время призвала граждан принять участие в донорской акции для пополнения стратегического запаса крови. Сдать кровь можно в Ялтинском филиале «Центра крови» по адресу улица Свердлова, 14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 при наличии паспорта и СНИЛС.

Глава города выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вячеслав Рыжков