Ставропольские туристы на мотоциклах пропали в горах КЧР

Трое мужчин из Ставрополя исчезли на мотоциклах в районе озера Кратерное Урупского района Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным ведомства, туристы не зарегистрировали маршрут и перестали выходить на связь в оговоренное время. 21 сентября специалисты поисково-спасательного отряда имени В.М. Дзераева обследовали окрестности озера на квадроциклах, однако результатов это не принесло.

К утру 22 сентября поиски продолжили: в работе задействованы восемь спасателей и четыре единицы техники. Операция координируется в поселке Загедан, где пропавшие были замечены перед выездом к озеру.

Станислав Маслаков