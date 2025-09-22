В Махачкале восстановлено водоснабжение

Возобновлена работа Хушетских очистных сооружений. В настоящее время подача воды с Канала им. Октябрьской революции восстановлена, и начат процесс постепенного заполнения системы водоснабжения Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Единый оператор Республики Дагестан».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заполнение сетей осуществляется поэтапно. В первую очередь вода поступает в основные магистрали, после чего давление стабилизируется в жилых домах и социальных объектах.

Как пояснили в пресс-службе единого оператора, в первые часы после запуска системы возможно временное повышение мутности воды и усиленный запах хлора, и настоятельно рекомендовали не использовать воду для приготовления пищи и употребления в сыром виде до ее полного очищения.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», остановка подачи воды и отключение электричества в Дагестане были связаны с проливными дождями. Кроме возобновления работы очистных сооружений в республике завершены ремонтно-восстановительные работы в основной сети 6-10 кВ.

Наталья Белоштейн