Жителей Тобольска предупредили о гуляющем медвежонке по городу

В Тобольске (Тюменская область) жителей предупредили о гуляющем в черте города медвежонке — его появление было зафиксировано дважды, сказано в сообщении городской администрации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тоболяков просят не подходить к медвежонку и не кормить его, даже если он кажется дружелюбным — он может напасть. Нужно сохранять спокойствие и осторожно покинуть место, так как резкие движения могут напугать медведя и спровоцировать нападение. Медведица также может напасть на человека, чтобы защитить детеныша. Жителей также просят не оставлять пищевые отходы, так как запах может привлечь медведя.

Напомним, летом в Уватском районе Тюменской области застрелили бурого медведя, который был опасен для жизни жителей и животных в селе Красный Яр. Он несколько дней ходил по центральным улицам села и успел напасть на скот.

Ирина Пичурина