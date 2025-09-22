Прокуратура защитила права саратовской многодетной семьи на получение выплаты

В Саратовской области Ртищевская межрайонная прокуратура добилась защиты прав многодетной семьи на получение денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, жительница Саратовской области подала в региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявление на получение выплаты взамен предоставления земли. Ей отказали, сославшись на отсутствие оснований для признания семьи нуждающейся.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать уполномоченный орган поставить многодетную семью на учет в качестве нуждающейся в получении выплаты взамен предоставления участка. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов