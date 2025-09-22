Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Reuters: Белый дом намерен привлечь Вэнса к общению с избирателями вместо Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечь вице-президента Джей Ди Вэнса к работе по мобилизации молодых избирателей вместо убитого консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был известен своей харизматичностью и активным взаимодействием со студентами через публичные выступления, соцсети и медиа, уточняет Reuters. Белый дом стремится сохранить этот механизм мобилизации избирателей. Поэтому, по словам одного из собеседников агентства, ведутся предварительные обсуждения о возможности прямого общения Джей Ди Вэнса со студентами.

Источники Reuters отмечают, что господин Вэнс как миллениал и один из самых молодых вице-президентов в истории США обладает качествами, необходимыми для взаимодействия с поколением зумеров, хорошо владеет цифровыми технологиями и имеет личную историю, близкую многим молодым американцам: он вырос в бедной семье из Аппалачей, служил в морской пехоте и учился в юридической школе Йеля.

Старший помощник Чарли Кирка и пресс-секретарь Turning Point USA Эндрю Колвет заявил, что Джей Ди Вэнс «идеально подошел бы для этой роли». При этом он сказал, что не знает о подобных дискуссиях в Белом доме.

Участник церемонии прощания несет деревянный крест

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Как пишут американские СМИ, пришедшим не разрешают проносить внутрь сумки, зажигалки и электронные сигареты

Фото: Cheney Orr / Reuters

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Вокруг стадиона State Farm в Глендейле усилены меры безопасности

Фото: Cheney Orr / Reuters

В переписке с приятелем предполагаемый убийца Тайлер Робинсон пояснил свои мотивы — «ему надоела ненависть Кирка», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на высшей мере наказания для предполагаемого убийцы Чарли Кирка — смертной казни

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предприниматель Илон Маск (слева) и бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

Фото: Daniel Cole / Reuters

Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон

Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею. Предполагаемого стрелка задержали спустя 33 часа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди занимали очередь на вход еще с рассвета, многие прилетели из других штатов

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Присутствующие не сдерживают слез

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мужчина держит в руке Священную Библию

Фото: Jae C. Hong / AP

Полиция патрулирует территорию вокруг стадиона, а парковка рядом с ним обнесена забором высотой в два метра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Немало присутствующих на стадионе одеты в цвета американского флага

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Стадион State Farm вмещает 75 тыс. человек. По предварительным подсчетам, церемонию могут посетить до 200 тыс.

Фото: John Locher / AP

Участники мемориальной церемонии поют молитвенные песни

Фото: Cheney Orr / Reuters

Собравшиеся на стадионе утешают и поддерживают друг друга

Фото: Daniel Cole / Reuters

По мнению экспертов, убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его «исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию»

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп и вдова погибшего Эрика Кирк на мемориальной церемонии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на мемориальной церемонии

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

На некоторых посетителях мемориальной службы можно заметить кепки MAGA

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

