Reuters: Белый дом намерен привлечь Вэнса к общению с избирателями вместо Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность привлечь вице-президента Джей Ди Вэнса к работе по мобилизации молодых избирателей вместо убитого консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Чарли Кирк был известен своей харизматичностью и активным взаимодействием со студентами через публичные выступления, соцсети и медиа, уточняет Reuters. Белый дом стремится сохранить этот механизм мобилизации избирателей. Поэтому, по словам одного из собеседников агентства, ведутся предварительные обсуждения о возможности прямого общения Джей Ди Вэнса со студентами.

Источники Reuters отмечают, что господин Вэнс как миллениал и один из самых молодых вице-президентов в истории США обладает качествами, необходимыми для взаимодействия с поколением зумеров, хорошо владеет цифровыми технологиями и имеет личную историю, близкую многим молодым американцам: он вырос в бедной семье из Аппалачей, служил в морской пехоте и учился в юридической школе Йеля.

Старший помощник Чарли Кирка и пресс-секретарь Turning Point USA Эндрю Колвет заявил, что Джей Ди Вэнс «идеально подошел бы для этой роли». При этом он сказал, что не знает о подобных дискуссиях в Белом доме.