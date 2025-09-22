Саратовская область оказалась на 60-й строчке в «зарплатном» рейтинге регионов

Чистая медианная зарплата жителей Саратовской области по итогам второго квартала этого года составила 48,1 тыс. руб. На это указывает «зарплатный» рейтинг регионов, опубликованный РИА Новости.

Саратовская область заняла в рейтинге 60-е место. Волгоградская область оказалась на 46-м месте с чистой медианной зарплатой в 49,8 тыс. руб., Пензенская — на 50-м (49,3 тыс. руб.), Астраханская — на 58-м (47,4 тыс. руб.).

В Саратовской области отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг в период с апреля по июнь этого года — 2,2, к значению по России — 0,8. В Волгоградской и Пензенской областях это 2,3 и 0,8 соответственно, Астраханской — 2,2 и 0,7.

Павел Фролов