В Ростовской области цены на кофе выросли на 28% в 2025 году

Центробанк объяснил резкий рост стоимости кофе в Ростовской области дефицитом на мировом рынке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Согласно опубликованным данным, за год кофе в регионе подорожал на 28%, а в августе 2025-го цены на кофе, чай и какао увеличились более чем на один процент. Эксперты связывают подорожание со снижением урожая в странах-поставщиках кофейных зерен, что привело к росту закупочных цен.

«Параллельно с ростом стоимости кофе общая инфляция в Ростовской области демонстрирует снижение. В августе показатель впервые за три года стал отрицательным в месячном выражении, составив 8,29% в годовом исчислении. Цены на продовольствие снизились, а стоимость услуг впервые с 2022 года показала падение. Таким образом, кофе стал одним из немногих товаров, которые продолжают дорожать на фоне общего замедления инфляционных процессов в регионе»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко