Под Ярославлем продают бывшие здания психоневрологического интерната

В Переславль-Залесском округе в рамках реализации плана приватизации на продажу выставлен имущественный комплекс бывшего психоневрологического интерната. Соответствующие торги объявлены на площадке «Российского аукционного дома».

Фото: Российский аукционный дом

Комплекс находится в Глебовском сельском округе, селе Гагаринская Новоселка, на улице Садовой. В его состав входят 10 объектов: здания психоневрологического интерната, администрации, медицинской части, столовой, гаража, а также сарай-конюшня, здание коровника-свинарника, сарай, овощехранилище, склады. В состав лота также входят земельный участок площадью 176 тыс. кв. м и 26 позиций движимого имущества (теплица, забор и т. д.). Общая стоимость объектов составляет 134,9 млн руб.

Среди факторов инвестиционной привлекательности названы возможность создания базы отдыха, апартаментов, гостиницы, а также близость к Москве и трассе М-8.