«Черноморец» проиграл «СКА-Хабаровск» на выезде со счетом 1:0
Новороссийский «Черноморец» уступил в гостевом матче «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: ФК «Черноморец»
Самый дальний выезд в Первой лиге получился у «Черноморца» сумбурным: игроки прибыли в город за три часа до начала матча. При этом по количеству голевых моментов команда не уступила хозяевам поля.
Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев сделал две перестановки в своем составе по сравнению с победным матчем против песчанокопской «Чайки». Травмированного Илью Кухарчука в старте заменил Саид Алиев, а вместо Владислава Ложкина встречу начал Илья Родионов.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» обыграл «Чайку» и поднялся в турнирной таблице.