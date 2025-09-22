«Черноморец» проиграл «СКА-Хабаровск» на выезде со счетом 1:0

Новороссийский «Черноморец» уступил в гостевом матче «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: ФК «Черноморец»

Самый дальний выезд в Первой лиге получился у «Черноморца» сумбурным: игроки прибыли в город за три часа до начала матча. При этом по количеству голевых моментов команда не уступила хозяевам поля.

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев сделал две перестановки в своем составе по сравнению с победным матчем против песчанокопской «Чайки». Травмированного Илью Кухарчука в старте заменил Саид Алиев, а вместо Владислава Ложкина встречу начал Илья Родионов.

