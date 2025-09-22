В Новороссийске пройдут военные учения с боевыми стрельбами

Черноморский флот России проведет сегодня, 22 сентября, в Новороссийске трехчасовые военные маневры в акватории крупнейшего порта Краснодарского края с отработкой противодействия беспилотным угрозам. Об этом сообщает МЦУ города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Полина Решетняк

Дежурные подразделения Новороссийской военно-морской базы приступят к практическим занятиям в 10:00. Маневры продлятся до 13:00, сообщили в пресс-службе флотского соединения.

Программа учений включает отработку тактических приемов по нейтрализации беспилотных морских аппаратов и летательных средств без экипажа. Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из корабельной артиллерии, развернутой на молах Военной гавани.

В связи с проведением огневых упражнений командование базы ввело временные ограничения для гражданского судоходства. Под запрет попадает движение всех частных плавательных средств, включая яхты, катера, гидроциклы и спортивный инвентарь для водных видов спорта.

Ограничения также касаются подводных погружений любого характера — как с использованием специального оборудования, так и свободных заплывов с берега. Запрет распространяется на суда различных категорий регистрации, включая прогулочные и спортивные парусники.

Такие тренировочные мероприятия регулярно проводятся силами Черноморского флота для поддержания боевой готовности и совершенствования навыков противодействия современным угрозам на море.

Мария Удовик