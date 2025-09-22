Почти 100 участников представят народное искусство на конкурсе в Лазаревском

В Лазаревском центре национальных культур стартовали состязания юных музыкантов. Возрастной диапазон конкурсантов охватывает период с 6 до 20 лет, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Участники фестиваля представляют разные регионы России. В нем участвуют представители Ленинградской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Вологодской областей, а также коллективы из Красноярского, Краснодарского и Ставропольского краев и других регионов страны.

Руководитель управления культуры сочинской администрации Марианна Устинова отметила, что город объединил вокалистов-солистов и участников ансамблей традиционной песни, а также музыкантов оркестров национальных инструментов. Она добавила, что конкурсанты проявляют искреннюю увлеченность культурным наследием России и демонстрируют высокий уровень артистических способностей.

Торжественное открытие фестиваля прошло с участием артистов Сочинской филармонии и оркестра национальных инструментов «Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко, который находится в Сочи.

Организаторы подготовили обширную программу мероприятий, которая включает концертные выступления, образовательные семинары и другие культурные события. Такой формат способствует профессиональному взаимодействию между участниками конкурса, их педагогами и руководителями творческих объединений.

Мария Удовик